Po volitvah je nujna čimprejšnja odločitev slovenske politike o usodi največje državne banke. Ljubljana - Privatizacija NLB in zaščita banke pred hrvaškim plenjenjem je ena prvih nalog, ki čaka novo vlado, in glede na prve napovedi in postavljene roke, je lahko že zelo v kratkem na mizi pogovorov med odhajajočo oblastjo in zmagovalci volitev.



