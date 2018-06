Vremenska napoved Radio KAOS Zvečer bodo predvsem na severovzhodu Slovenije še krajevne nevihte, ponoči pa se bo ozračje umirilo in postopno zjasnilo. Do jutra bo po kotlinah nastalo nekaj megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju do 20 °C. V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldanske nevihte bodo nekoliko manj […]

Sorodno























































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Borut Pahor

Alenka Bratušek

Miro Cerar