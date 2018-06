Trump 'lažnim medijem' očita: Nepravični in zlobni ste do moje žene! 24ur.com Ameriški predsednik Donald Trump se ponovno jezi na medije. Tokrat zaradi njihovega ugibanja o 'izginotju' prve dame Melanie Trump, ki se v javnosti ni pojavila kar 24 dni zapored. Na svojem Twitter profilu je zapisal da so "lažni mediji nepravični in zlobni do njegove žene."

