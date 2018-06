Na meji s Hrvaško je včeraj prišlo do oboroženega spopada med policijo in nasilnimi ilegalnimi migranti. Trojica zelo nevarnih ilegalcev je pobegnila: dva sta odšla v Slovenijo, za tretjim so se hrvaški policisti podali na lov. Slovenska policija pobeglih migratovdo tega trenutka še ni prijela.