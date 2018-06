Požar v londonskem hotelu: v goreči stavbi tudi pevec Robbie Williams z ženo 24ur.com V času požara v prestižnem hotelu Mandarin Oriental v središču Londona so morali evakuirati več kot 30 hotelskih gosstov in kar 250 članov osebja. Med tistimi, ki so se uspešno rešili iz goreče stavbe, je bil tudi angleški pevec Robbie Williams.

