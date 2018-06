Štirje zlati inovatorji Podravja v nacionalni izbor Lokalec.si V Mariboru so včeraj v organizaciji Štajerske gospodarske zbornice podelili priznanja za najboljše inovacije podravske regije v letu 2018. Zlata priznanja so prejele inovacije družb Ledinek Engineering, Talum, Swatycomet in Impol, ki s tem napredujejo v nacionalni izbor. Priznanja za najboljše inovacije podravske regije v zbornici podeljujejo 16 let z namenom spodbujanja inovativnega razmišljanja in […]

Sorodno Oglasi