"Zaradi izčrpanosti po Mamićevi spovedi se Gospa nekaj časa ne bo prikazovala" Sportal Potem ko je Zdravko Mamič, nekdanji predsednik hrvaške nogometne zveze in šef nogometnega kluba Dinamo, dan pred razsodbo odpotoval v znano romarsko središče Medžugorje v Bosni in Hercegovini, se na družbenih omrežjih vrstijo šale na njegov račun. Med njimi je tudi opazka na račun preobremenjene Gospe, ki se zaradi preutrujenosti ob poslušanju Mamićeve spovedi do nadaljnjega ne bo prikazovala.

