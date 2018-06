Ustavno sodišče zadržalo odvzem koncesije Lekarni Bitenc SiOL.net Ustavno sodišče je sklenilo v obravnavo sprejeti ustavno pritožbo, ki jo je Lekarna Bitenc vložila zaradi odvzema koncesije s strani Mestne občine Ljubljana (Mol), in vsaj do končne odločitve o ustavni pritožbi je pogodba o koncesiji veljavna, so sporočili iz Lekarniške zbornice Slovenije.

