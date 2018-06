Halepova prva finalistka in ostaja številka ena Ekipa Prva teniška igralka sveta se je še tretjič uvrstila v finale odprtega prvenstva Francije v Parizu. V polfinalu je brez posebnih težav premagala nekdanjo zmagovalko tega turnirja Španko Garbine Muguruza, izid je bil 6:1 in 6:4. V finalu se bo pomerila z zmagovalko ameriškega dvoboja med Sloane Stephens in Madison Keys.



