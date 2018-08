V Beli krajini so samo od petka do danes prijeli 34 ilegalnih migrantov Reporter Policisti so od petka do danes na območju Bele krajine izsledili in prijeli 34 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z ilegalci še niso končani, so danes sporočili z novomeške policijske uprave.

