Morski psi v Jadranu do zdaj ubili 11 ljudi, edini preživeli je Slovenec SiOL.net Morski psi so v Jadranskem morju do zdaj ubili 11 ljudi, prva znana žrtev je bila 17-letna Slovenka, ki jo je morski pes leta 1934 napadel v morju na obali Kraljevice. Ugriz morskega psa je v Jadranu do zdaj preživel le Slovenec.

