Gol, ki jim je ukradel milijone Sportal Bilo je lepo. Skoraj prelepo, da bi bilo resnično. Domžale so bile v četrtek boljše od ruskega predstavnika v Evropi, kar je primerjaje klubska proračuna in velikost držav, dovoljšen razlog za ponosen aplavz. Pisala se je nova rumena pravljica, a je šlo po pozno prejetem zadetku, eni redkih nepremišljenosti obrambe, vse k vragu. To je bil gromozanski udarec. Tako velik, da se je le nekaj dni pozneje ''zgodila'' Murska Sobota.

