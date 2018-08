V Chicagu konec minulega tedna v streljanjih ubitih 12 ljudi SiOL.net V Chicagu, ki ga vodi nekdanji šef kabineta predsednika ZDA Baracka Obame, Rahm Emanuel, je v nasilju in streljanjih od petka do nedelje umrlo 12 ljudi, več kot 50 pa jih je bilo ranjenih. Najbolj je nasilje divjalo v revnih temnopoltih predelih mesta na jugu in zahodu. Padale so tudi nedolžne žrtve.

Sorodno Oglasi