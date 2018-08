Fotomontaža Savdske Arabije dviguje prah: je to napad na Toronto? SiOL.net Savdska Arabija in Kanada sta že nekaj dni v hudem diplomatskem sporu. Druga prvi očita kršenje človekovih pravic, ker zapira aktiviste in aktivistke, Savdska Arabija pa Kanadi vmešavanje v stvari, ki se je prav nič ne tičejo. Trgovinski posli med državama so zamrznjeni, veleposlanika obeh držav odpoklicana. Savdijci so si zdaj privoščili še spodrsljaj, ki bi odnose med državama lahko še dodatno poslabšal.

