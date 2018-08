Đoković za uvod Toronta ugnal Bašića RTV Slovenija Srbski tenisač Novak Đoković je v prvem krogu Toronta s 6:3 in 7:6 porazil Mirzo Bašića iz Bosne in Hercegovine. To je bil prvi posamični dvoboj Đokovića po zmagi v Wimbledonu.

Oglasi