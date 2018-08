Slovenski tenisači že zaključili z nastopi v Portorožu Sportal Slovenski tenisači so ekspresno zaključili z nastopi na turnirju serije challenger v Portorožu z nagradnim skladom 64.000 evrov. V ponedeljek je izpadel Aljaž Radinski, danes pa so mu sledili Nik Razboršek, Aljaž Jakob Kaplja in Tom Kočevar Dešman.

