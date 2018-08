Požari v Kaliforniji bodo goreli še vsaj do septembra, “to je nova normalnost” Primorske novice Ministrstvo ameriške zvezne države Kalifornija za gozdove in požarno zaščito je v torek sporočilo, da bodo veliki požari v naravi na čelu z največjim v zgodovini, ki je zajel skoraj 120.000 hektarjev, goreli po državi najmanj do septembra. Guverner Kalifornije Jerry Brown je dejal, da je to na žalost sedaj nova normalnost.

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dejan Židan

Borut Pahor

Jan Oblak

Primož Roglič