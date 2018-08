New Swing Quartet ponovno v akciji, ob zlatem jubileju bodo koncertirali v Kopru Demokracija Člani New Swing Quartet, ki letos praznujejo 50-letnico glasbenega udejstvovanja, bodo drevi v okviru festivala Poletje z biseri nastopili na vrtovih Pokrajinskega muzeja Koper. Kot predskupina bo nastopila zasedba Soul, jazz in jaz, ki jo je leta 2010 ustanovila pevka Anja Hrastovšek - Lalalanja.

Sorodno

Oglasi