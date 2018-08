Sin Michaela Schumacherja v formuli ena? To bi bilo odlično! Ekipa Odkar v formuli 1 ni več nekdanjega vladarja Bernieja Ecclestona, si novo vodstvo prizadeva tekmovanje modernizirati in približati mladim gledalcem. Za naslednji cilj so si zastavili vrnitev imena Schumacher v hitri svet formule 1, saj menijo, da bi bilo za ta šport odlično, če bi formulo 1 vozil tudi Michaelov sin Mick Schumacher.



