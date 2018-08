Indonezijski šaman, star 83 let, je ugrabil 13-letno deklico in jo 15 let spolno zlorabljal Govori.se Indonezijska policija je pridržala 83-letnega šamana, ki je od njenega 13 leta zadrževal žensko kot spolno sužnjo pod pretvezo, da ga je obsedel duh njenega namišljenega fanta. Ob spolnih odnosih z mladoletnico je obtožen tudi ugrabitve mladoletnice, grozi pa mu do 15 let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Peter John Stevens

Borut Pahor

Luka Mezgec

Jernej Pavlič