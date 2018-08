Primorca umrla v hudi nesreči na Štajerskem Primorske novice Prebivalce Cola in okoliških vasi je v torek zvečer pretresla vest o tragični nesreči pri Ptuju, v kateri je bil udeležen avtomobil s štirimi potniki iz okolice Ajdovščine. 43-letna Ptujčanka je trčila v avto, s katerim so se peljali, in pri tem umrla, poškodbe pa so bile usodne tudi za 62-letnico iz Višenj in 82-letnika s Cola. Voznik in sovoznica iz Gozda sta se v nesreči huje poškodovala.

Sorodno

























































Oglasi Omenjeni Maribor

Talum Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Goran Dragić

Luka Dončić

Luka Mesec

Darko Milanič