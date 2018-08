Zaradi napada na Skripala ZDA z novimi sankcijami proti Rusiji SiOL.net ZDA bodo do konca meseca uvedle sankcije proti Rusiji zaradi napada z živčnim plinom na nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julio v Veliki Britaniji. ZDA so skupaj z EU zaradi napada marca letos doslej izgnale skupaj okoli sto ruskih diplomatov.

