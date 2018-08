V domovini papeža Frančiška senat zavrnil zakon o pravici do splava 24ur.com Argentinski senat je zavrnil zakon o legalizaciji splava, z 38 glasovi proti in 31 za. Na noč glasovanja so se na ulicah Buenos Airesa zbirali podporniki zakona in njegovi nasprotniki, kar je pokazalo veliko razdeljenost v državi glede tega vprašanja.

