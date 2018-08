Pesticidi: bistveno manj jih je v ekološko pridelanih živilih - Večletni pregled slovenskega in evro Zveza potrošnikov Slovenije Nadzor ostankov pesticidov v živilih v Sloveniji izvaja Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki vsako leto na podlagi izvedenih programov monitoringa pripravi poročila, za območje EU takšno poročilo pripravlja EFSA, Evropska agencija za varno hrano. Iz večletnih javno dostopnih poročil smo izluščili ključne podatke o zaznanih količinah ostankov pesticidov v živilih, ki so po ...

Sorodno















Oglasi