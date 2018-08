Kemis kršil okoljevarstveno dovoljenje in zakon o varstvu okolja 24ur.com Kemis in njegov nekdanji direktor Emil Nanut sta v dveh točkah kršila okoljevarstveno dovoljenje in zakon o varstvu okolja, je razvidno iz junijske odločbe območne enote inšpektorata za okolje in prostor v Novi Gorici. Inšpektorat je Kemisu in Nanutu naložil opomin in globo, oba pa sta se že pritožila.

