»Dejstva o razpadu Jugoslavije so jasna in mednarodno priznana, zato ne vidimo potrebe po komentiranju ali polemiziranju s posameznimi izjavami.« Tako se glasi odgovor, ki smo ga dobili s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS v zvezi s trditvami srbskega zunanjega ministra Ivice Dačića, ki je nedavno dejal, da sta se Slovenija in Hrvaška nelegalno odcepili od Jugoslavije.