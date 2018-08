V požaru hiše dva mrtva Primorske novice Zjutraj je zagorela stanovanjska hiša v Srednjem Gasteraju v občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah. Na kraj so se takoj odpravili policisti in gasilci, ki so požar pogasili. V požaru sta umrli dve osebi, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

