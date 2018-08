Nadalu ni težko počistiti igrišča, 19-letni Grk je poskrbel za novo senzacijo #video SiOL.net Nekdaj številka ena svetovnega tenisa in letošnji zmagovalec turnirja v Wimbledonu Srb Novak Đoković je na turnirju v Torontu doživel neprijetno presenečenje. Ko je bilo že videti, da je po zdravstvenih težavah ujel zmagovalni ritem, ga je v Kanadi v osmini finala presenetil Grk Stefanos Tsitsipas, devetega nosilca je ugnal s 6:3, 6:7 (5) in 6:3. Nadal se je namučil proti Wawrinki. Klepačeva in Srebotnikova v četrtfinalu dvojic.

