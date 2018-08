(R)evolucija laži, zavajanj in sprenevedanj kamniškega komedijanta in imitatorja Marjana Šarca, ki h Nova24TV Marjan Šarec, ki je še aprila žugal strankam Cerarjeve vladne koalicije, češ da je njihov čas minil, nekaj mesecev prej pa, naj se umaknejo in dajo prostor novi generaciji, je hitreje požrl besedo kot pogoltne slino. Nenačelnost in zaklinjanje je pokazal pri vseh strankah: Židanu je očital nezakonito financiranje volilne kampanje. Zdaj gre z njim […]

