Slovenska rekorderja Luka Janežič in Martina Ratej, oba iz celjskega Kladivarja, bosta danes nastopila v finalu evropskega prvenstva v atletiki v Berlinu. Oba sodita v krog favoritov in sta napovedala boj za medalji, Janežiča v teku na 400 m to čaka ob 21.05, Ratejevo pa v metu kopja ob 20.25.



