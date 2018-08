Do konca leta moramo prodati vsaj polovico NLB 24ur.com Evropska komisija je odločila, da mora Slovenija do konca tega leta prodati vsaj 50 odstotkov plus eno delnico banke. Preostalih 25 odstotkov pa mora država prodati do konca naslednjega leta. Neuradno naj bi bila namera za IPO objavljena sredi oktobra, prodajno okno pa naj bi se zaprlo do konca novembra.

