Zedinjena Slovenija Radio Ognjišče

Včeraj je minilo natanko 150 let od prvega slovenskega tabora. 9. avgusta 1868 se je namreč v Ljutomeru zbralo preko 7000 Slovencev, ki so med drugim zahtevali več avtonomije in pravic v avstro-ogrski monarhiji. Ena izmed glavnih točk, tako rekoč vseh taborov, je bila uveljavitev političnega programa Zedinjena Slovenija. Namesto razdrobljenosti Slovenije na dežele so na taborih zahtevali...

Sorodno Oglasi Omenjeni Zedinjena Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Mesec

Dejan Židan

Alenka Bratušek

Janez Janša