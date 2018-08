Tepel mater in grozil z orožjem Primorske novice V sredo zvečer so policisti v Boninih aretirali 44-letnega moškega, ki je pretepal svojo 79-letno mater, v četrtek pa so ga vklenjenega pripeljali domov in ob njegovi prisotnosti pregledali hišo. Odkrili so italijansko puško, starodobno pištolo, naboje in mačeto. Po hišni preiskavi so ga izpustili.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Martina Ratej

Marjan Šarec

Luka Dončić

Dejan Židan

Bojan Jokič