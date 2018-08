Trajković na veliki nagradi Rusije do rezultata kariere Sportal Slovenski tekmovalec v taekwondoju Ivan Trajković je osvojil drugo mesto na turnirju za veliko nagrado Rusije v olimpijski kategoriji nad 80 kg. Petindvajsetletni Bistričan je po vrsti premagal Francoza Omarja El Yazida, Kitajca Hongyija Suna in Gabonca Anthonyja Obameja, ustavil pa ga je šele Kyo Don In iz Južne Koreje.

