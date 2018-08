Kje lahko kupim novi Samsung Galaxy Note 9 in kako do 100 evrov popusta? Računalniške novice Na svetovnem spletu še vedno odmeva nedavna predstavitev pametnega mobilnega telefona Samsung Galaxy Note 9, saj naj bi bil eden najboljših doslej. Ta je namreč opremljen s kar 16,3-centimetrskim oziroma 6,4-palčnim zaslonom ločljivosti 2.960 x 1.440 slikovnih točk in z baterijo kapacitete 4.000

Sorodno





Oglasi