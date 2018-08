Ullricha po napadu na spremljevalko sprejeli v psihiatrično bolnišnico Primorske novice Nekdanjega nemškega kolesarskega šampiona Jana Ullricha so po petkovem napadu na spremljevalko sprejeli v psihiatrično bolnišnico, so potrdili na frankfurtski policiji. Ullricha so na obvezno zdravljenje odpeljali z reševalnim vozilom, lokacije pa na policiji niso razkrili.

