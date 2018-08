Hauptman stavi na Mezgeca in Mohoriča RTV Slovenija Zadnje dejanje evropskega prvenstva v kolesarstvu v Glasgowu bo nedeljska cestna dirka, na kateri bosta glavna slovenska aduta Luka Mezgec in Matej Mohorič. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Sorodno

Oglasi