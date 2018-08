Turčija v krizi, Erdogan poklical Putina na pomoč topnews.si Predsednik Turčije Recep Tayyip Erdoğan se je po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom o gospodarskih odnosih med državama, so danes sporočili turški uradniki. Neimenovani funkcionarji iz Erdoganove pisarne so povedali, da sta predsednika izrazila zadovoljstvo, ker gospodarski in finančni odnosi med obema državama pozitivno napredujejo. Predsednika sta se pogovarjala tudi o nadaljevanju sodelovanja […]

