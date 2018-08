Pred 50 leti so prvič zaigrali Led Zeppelin 24ur.com Pred natanko 50 leti so se na prvi skupni vaji zbrali glasbeniki, ki so ustanovili zdaj legendarno zasedbo Led Zeppelin. V kletni sobi na londonski ulici Gerrard so tedaj takojšnjo kemijo začutili kitarist Jimmy Page, pevec Robert Plant, basist in klaviaturist John Paul Jones ter bobnar John Bonham.

Sorodno Oglasi Omenjeni Led Zeppelin

Robert Plant Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Janez Janša

Jan Oblak

Miro Cerar