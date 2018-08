Šarec: Zahteval bom, da se bodo po seji vlade člani koalicije vzdržali izjav, ki bi nižale bonitetne topnews.si Kredibilnost Cerarjeve vlade je pravzaprav padala premosorazmerno s količino izjav ministrov pred in po seji vlade. Nič drugače ni bilo glede izjav vodij poslanskih skupin koalicijskih partnerjev, ki so se sestajali pred vsako sejo vlade. Na veselje novinarjev seveda, ki so vsak četrtek, in ob različnih priložnostih v parlamentu in pred vlado, “pobirali” različne interpretacije […]

Sorodno









Oglasi