Na pobudo sekcije Tempoo!, ki deluje v okviru Planinskega društva Semič, so pripravili pohod bosonogih z Vrčic preko Škrilja na Mirno goro. Tokrat so se na tretji najvišji hrib v Beli krajini podali drugič in medtem ko jih je bilo lani 20, jih je bilo tokrat že 30. preberite več » ...