Edo Maajka v Izoli navdušil s svežim arzenalom Primorske novice Izolski Hangar bar je bil sinoči prvo slovensko prizorišče, na katerem je Edo Maajka, eden najbolj kakovostnih in prepoznavnih raperjev z območja bivše Jugoslavije, udaril s svežim arzenalom z nedavno izdane plošče Put u plus. Pred njegovim nastopom so z rimami v istrskem narečju ogrevali domači raperji Krkuča Kunekšon.

