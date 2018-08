Pred mejo s Slovenijo ilegalca zmečkala skala Nova24TV V gozdu v okolici Ogulina jugozahodno od Karlovca na Hrvaškem so našli truplo dveh ilegalcev, ki sta se, glede na to, da je omenjeni kraj le streljaj stran od meje s Slovenijo, želela pretihotapiti v našo državo. Kot vse kaže, se je zrušila stena in ju pokopala pod seboj. Jutarnji list na svojih straneh poroča, […]

Sorodno





Oglasi Omenjeni Hrvaška

Italija

Sirija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dejan Židan

Zdravko Počivalšek

Miro Cerar

Karl Erjavec