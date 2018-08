Deportiranega Afganistanca so morali pripeljati nazaj zurnal24.si V Nemčijo se je v nedeljo vrnil afganistanski begunec, ki so ga julija pomotoma deportirali v Afganistan v skupini 69 zavrnjenih afganistanskih prosilcev za azil, so za nemško tiskovno agencijo dpa potrdili na policiji.

