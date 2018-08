Obletnica Charlottesvilla: neonaciste pozdravilo morje protestnikov 24ur.com Leto dni po nasilnih izgredih v ameriškem mestu Charlottesville so se pripadniki neonacistov znova zbrali na shodu Združimo desnico 2 oziroma Unite the Right 2. A v Washingtonu jih je prikorakalo le okoli 20, nasproti njim pa je stalo malo morje protestnikov. Svojo retoriko je po letu dni umiril tudi predsednik Trump, ki je letos obsodil vse oblike rasizma.

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dejan Židan

Zdravko Počivalšek

Miro Cerar

Karl Erjavec