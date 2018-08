V spopadih v afganistanskem Gazniju mrtvih več sto vojakov in talibanov SiOL.net V spopadih med afganistanskimi silami in talibani v provinci Gazni na vzhodu Afganistana je bilo v štirih dneh ubitih ali je pogrešanih najmanj sto afganistanskih vojakov. Ubitih je bilo tudi najmanj 250 talibanov, so sporočili iz specialne enote afganistanske vojske.

