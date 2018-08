Dežman v Delu ostro odgovarja ‘ustavljalki’ desnice in resnice Spomenki Hribar: “Ne bereš in ne posl Demokracija Zgodovinar Jože Dežman je v časopisu Delo odgovoril Spomenki Hribar, ki ga je zaradi nastopa v oddaji Pričevalci Jožeta Možine, v kateri je bilo govora o povojnih pobojih in komunističnih zločinih na Slovenskem, ostro kritizirala in pozivala celo k prepovedi oddaje.

Sorodno

Oglasi