Po zagotovilih ministrstva pri odločanju o državnih štipendijah ne bo večjih zamud Primorske novice Pred začetkom novega šolskega oziroma študijskega leta so se pojavile nekatere informacije, da naj bi odločanje o vlogah za državne štipendije na centrih za socialno delo zapletla nadgradnja informacijskega sistema. A na ministrstvu za delo so zagotovili, da bi ta odločanje o pravici do državne štipendije lahko zamaknila največ za mesec dni.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Finance Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Ilka Štuhec

Dejan Židan

Karl Erjavec

Miro Cerar