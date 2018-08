[VIDEO] Sramota za javno RTV: To so besede Mateja Šurca, s katerimi je užalil številne Slovenke in S Nova24TV Ko je v tedenski oddaji Labirinti zunanjepolitičnega uredništva Radia Slovenija novinar Matej Šurc govoril o vzponu populizma v Evropi, si je privoščil hudo manipulacijo, ki je prizadela slovenske volivce desnice. Dejal je, da če ne bodo levičarji sestavili vlade, bo Slovenija dobila nagnusno koalicijo sovraštva in zatohlega klerofašizma. Volivci desnice so torej za javni radio, ki […]

Sorodno





Oglasi Omenjeni Matej Šurc

RTV Slovenija

SDS Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Ilka Štuhec

Zlatko Zahovič

Dejan Židan