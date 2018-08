Policistom je pustil svoje dokumente Primorske novice Najprej je bežal pred policisti, potem se jim je sam izdal. Ubežnik, ki je pred tednom dni bežal od Dragonje do Kopra, je namreč v avtu pustil svoje prave dokumente. Z drugim ukradenim avtom je zbežal v Italijo, še isti dan pa so ga italijanski policisti prijeli v Gradežu. Dva dni po dogodku so 19-letnega Poljaka že prepeljali v koprski zapor, kjer so ga priprli.

